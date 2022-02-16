/679686/رئيس-محلية-النواب-يرد-على-شائعات-خروج-المستأجرين-من-الشقق-بعد-5-سنوات

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الايجار القديم من الملفات الهامة التي اقتحمتها الدولة المصرية بكل شجاعة من اجل البت في الأزمة وما تسببت فيه من ازمات على مدار عقود طويلة.

دوت الخليج

تابع السجيني خلال لقاءه ببرنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى المضاع على فضائية صدى البلد، انه تواجدت شائعات بشان خروج السكان من شقق الايجار القديم خلال 5 سنوات من الوحدات المقيمين فيها، وهو ما سيعمل البرلمان على حل ووضع حد له، منوها ان الحلول التي ستخرج سوف تكون عادله للجميع وستعتمد على فكرة التدرج.

رئيس محلية النواب يرد على شائعات خروج المستأجرين من الشقق بعد 5 سنوات

وعن مخالفات البناء نوه رئيس محلية النواب أنه يوجد حوالي 2.8 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء المخالف، وتم البن في 38 ألف طلب منهم وبعد التحرك من رئيس الوزراء تم التصالح في 1.6 مليون طلب.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية على مسافة واحدة بالنسبة لجميع الاطراف في قضية الايجارات القديمة منوها :" تم دعوتنا من قبل رئيس الوزارء من اجل العمل على وضع رؤية وصياغة واضحة بشأن قانون للايجار القديم، فبالنسبة للحضور البرلماني كان يوجد المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والمستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب عبدالله عصر واللواء خالد سعيد".

وتابع السجيني خلال لقاءه ببرنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى المضاع على فضائية صدى البلد، أن الحضور الحكومي كان من بينه وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على اقتحام كافة المشكلات من اجل اتخاذ قرارت جاده بشانها ومتوازنة تضمن حلول مرضية لجميع الاطراف، ومن هذه المشكلات كان قانون الايجار القديم والذي تتطلب شجاعة وجراءه من اجل اقتحامه بعد اهماله وتجنبه لسنوات.

رئيس محلية النواب: اللجنة البرلمانية الحكومية تسعى لايجاد حلول عادلة في قضية الايجار القديم

وأوضح السجيني أن هذه القضية تتسبب في عمل فتنة بين افراد المجتمع، مشيرا إلى أنه يوجد حالة ظلم على الملاك، حيث يوجد عدد من الملاك لديهم شقق ايجار قديم ولا يستطيعوا العيش في أي منها.

وأشار رئيس محلية النواب إلى انه سيتم وضع نصوص واضحة لعودة الشقق المغلقة للملاك، بالاضافة وهذا الامر يعد احد المزايا التي ستكون للملاك الفترة القادمة.