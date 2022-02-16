/679687/رونالدو-يقود-مانشستر-يونايتد-بالفوز-على-برايتون-بالدوري-الإنجليزي

انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.

بهذا الفوز يرفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 43، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 33، ويحتل بهما المركز التاسع في جدول الترتيب.

مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.

دب الزعر في جمهور وإدارة مانشستر يونايتد في الفترة السابقة بسبب تراجع مستوى الفريق مع النرويجي ولاعب الفريق الساتبق أولي سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق، ليحل مايكل كاريك مدرب مؤقت للفريق، ويأتي حاليا رالف رانجينيك مدير فني مؤقت للفريق.

ولفرهامبتون يضرب مان يونايتد على أرضه

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد خلال اللقاء، بينما ظهر لاعبوا ولفز بأداء مميز خلال المباراة، وأستطاعوا أن يحسموا النتيجة لصالحهم، في غياب تام من لاعبي اليونايتد.

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.