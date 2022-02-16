/679688/حسام-الخولي-قانون-العمل-وقف-في-صف-العامل-المجتهد-وضمن-المميزات-لكل-الاطراف
قال النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ان قانون العمل يهم عدد كبير من القطاع الخاص، والذي يعد قاطرة للتنمية، منوها ان قانون العمل يوجد به قدر من الحساسية نظرا لاستهدافه التوازن بين صاحب العمل والعامل.
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وتابع الخولي خلال لقاءه ببرنامج السلطة التشريعية المذاع على فضائية اكسترا نيوز أنه اثناء مناقشة قانون العمل لم يكن هناك رد فعل عكسي من الجهات التي كان ممثلة سواء عن العمال أو اصحاب المشآات أو اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وغير ذلك.
وأكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل ضمن مزايا للعامل وايضا صاحب العمل.
حسام الخولي: قانون العمل وقف في صف العامل المجتهد وضمن المميزات لكل الاطراف
وأكمل رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ أن القانون دائما كان في صف العامل المجتهد، حيث عنمل على ان يفرق بينه وبين غير المجتهد حتى بالنسبة لصاحب العمل.
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