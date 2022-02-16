/679692/نهى-زكي-قانون-العمل-ضمن-المساواه-بين-كافة-العاملين-وحمى-المرأة-من-التمييز

قالت النائبة نهى ذكي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد الذس تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، تحدث عن فكرة المساواة وعدم التمييز وهو ما ضمنه للعاملين بالقطاع الخاص، حيث أنه بالبحديث عن موضوع الاجازات، نجد أن القانون نص على تنظيم اجازته وعدد ساعات عمله وساعات الراحة، كما ألزم بغعلام العاملين بهذه الامور.

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وعن حقوق المرأة في القانون، قالت ذكي أنه ضمن حماية النساء من التمييز وضمن المساواة بين جميع العاملين، مشيرة إلى ان الاجازات تسري عليها كما يسري على غيرها، كما تم العمل على المساواة بين القطاع الخاص والعام، بشان اجازات الوضع ورعاية الطفل.

نهى ذكي: استمعنا لكل الاطراف بمناقشات قانون العمل لتلافي المشاكل السابقة

قالت النائبة نهى ذكي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنها تشرفت بكونها من النواب المعينين بمجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة النظر إلى فكرة تواجد المراة بالمجلس تحت قبة البرلمان والذي عزز فكرة الجمهورية الجددة .

وتابعت ذكي خلال لقاءه ببرنامج السلطة التشريعية المذاع على فضائية اكسترا أن الهدف الرئيسي اثناء مناقشات قانون العمل والذي تم الانتهاء، كان يتم السماع لكل الاطراف المعنية بالامر، سواء من العمال او اصحاب الاعمال واعضاء من الحكومة، وذلك من اجل تلافي مشاكل القانون السابق.

وتابعت ان القانون السابق كان به عيوب مثل استمارة 6 والفصل التعسفي، حيث ان القانون الجديد الغى فكرة الاستقالة المسبقة، وأسفر عن وجود محاكم عمالية متخصصة لسرعة التقاضي وانهاء المنازعات.