كواليس زيارة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لـ مركز تسوية النزاعات

يأتى هذا، فى إطار التعاون المتواصل بين المركز والبرنامج منذ عام 2008.
وخلال اللقاء، استعرض السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى، أنشطة المركز المختلفة فى المجالات ذات الصلة بحفظ وبناء السلام، كتغير المناخ والتنمية وتمكين المرأة وتعزيز السلم والأمن.
وأشار إلى ارتباط تلك المجالات بعدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية، والعملية التحضيرية الجارية للنسخة الثالثة منه، معرباً عن تطلعه لاستمرار الشراكة مع البرنامج فى إطار المنتدى.
ومن جانبه، أبدى الممثل المقيم لـ برنامج الأمم المتحدة الانمائى اهتمامه بالتعرف على أنشطة المركز المختلفة، مؤكداً على أهمية التعاون القائم مع المركز ومعرباً عن حرصه لاستمراره مستقبلاً ومواصلة تعزيزه.
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