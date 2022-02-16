حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تطلق تحذيرا وتعلن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





فيما حذرت الأرصاد من أنه يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. ولفت الخبراء إلى تكوُّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 20 10 الإسكندرية 18 11 وادى النطرون 19 11 طنطا 20 09 شبين الكوم 20 10 دمنهور 18 10 بلطيم 19 11 مطروح 18 11 السلوم 17 11 سيوة 19 06 بورسعيد 18 10 دمياط 18 10 الزقازيق 20 10 المنصورة 20 10 الإسماعيلية 19 09 السويس 20 09 العريش 18 09 رفح 18 08 رأس سدر 20 10 نخل 17 00 نويبع 22 16 طابا 21 14 كاترين 19 02 الطور 20 10 شرم الشيخ 23 14 الغردقة 22 14 مرسى علم 22 12 الفيوم 21 06 بنى سويف 21 07 المنيا 21 07 أسيوط 21 07 سوهاج 22 08 قنا 23 09 الأقصر 25 09 أسوان 25 10 إدفو 25 10 أبوسمبل 26 12 الوادى الجديد 26 08 الشلاتين 25 11 أبو رماد 25 11 حلايب 22 11 رأس حدربة 22 11

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