مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد الإنتر في دوري ابطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

فاركوضد فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبرقنوات on time sport

يخوض فريق بيراميدزضد الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبرقنوات on time sport

فيوتشرضد فريق البنك الأهلى في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان ضد فريق ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق ريد بول سالزبورج ضد بايرن ميونخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعى العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد ليفانتيفي تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect

انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

سموحة يعود بقوة ويسجل ثنائية

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.