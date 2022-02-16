نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 16 فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الحديد اليوم من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص، يعد الحديد من المعادن الأساسية التي تستخرج من باطن الأرض والتي خلقها الله دون تدخل من الإنسان وتتفاوت أسعاره حسب الوقت والحالة الاقتصادية ونوعه ودرجته ومدى احتياج السوق له فالحديد معدن ضروري جدا لأشياء كثيرة أساسها البناء والصناعة فيدخل في أشياء كثيرة وهنا تظهر أهميته.

أسعار الحديد اليوم

يشهد سعر الحديد اليوم استقرارا عما سبق حيث سجلت حديد عز 15 ألف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل وهي الشركة التي تمثل النسبة والحصة الأكبر من الحديد في مصر، ويضاف إليها 300-400 جنيه نولون النقل عند البيع للمستهلك.

حديد المصريين سجل 14 ألف و900 جنيه مصري للطن.

بينما حديد الجارحي سجل 14 ألف و900 جنيه مصري للطن.

وحديد العشري سجل 14 ألف و900 جنيه مصري للطن.

كما اتى حديد السويس للصلب سجل 14 ألف و900 جنيه للطن.

بينما حديد بشاي سجل 15 ألف و1. جنيه للطن.

وأيضا وحديد المراكبي سجل 15 ألف و300 جنيه مصري للطن.

أنواع الحديد في مصر

الحديد النقي.

والحديد الزهر.

الحديد المطاوع.

بالإضافة إلى ذلك الحديد التسليح المجلفن.

الحديد التسليح الصلب.

والحديد التسليح المقاوم للصدأ.

هل سينخفض سعر الحديد

عوامل تحديد السعر:

الجودة.

الأسعار العالمية.

المنافسة.

تكاليف الإنتاج.

العرض والطلب.

أسعار الخامات.

صناعة الحديد والصلب في مصر

يشكل الحديد أهمية كبرى لشركات البناء وأصحاب الأعمال حيث يستخدم في الهندسة المعمارية وصناعة أوجه المباني والنوافير، علاوة على ذلك يصنع من الحديد المقاوم للصدأ أدوات الجراحة، وهذا يعني اننا نستخدم الحديد باستمرار في كل شيء بسبب متانته ولأنه هناك أنواع منه مقاومة للحرائق والصدأ.

وفي الختام نرجو أن نكون أفدناكم بمعلومات عن أسعار الحديد اليوم حيث أن أسعار الحديد تخص المال والأعمال والكثيرين يريدون التعرف عليها ولكن أحيانا لا تنشر في كل الأماكن وهي تهم المستهلك والمواطن والمقاولين وأصحاب الشركات والأعمال الكبرى لذا قررنا نشر كل ما يهم أسعار الحديد في أكثر من شركة لأن أسعار الحديد تختلف من شكة لأخرى ومن وقت لآخر وكما ذكرنا تحدد حسب عدة عوامل معينة