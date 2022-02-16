تعيين 4022 شابا واستخراج 3492 شهادة قياس مستوى المهارة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، 4022 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 14591 راغب عمل، وتوفير 120 فرصة عمل.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و1729 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المتدربين 204 متدرب فى منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يناير الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 41 منشأة، وعمل حملة عادية، وإعادة التفتيش 100 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضرا، ومنح 3 تراخيص لمنشآت، وبحث شكوتين.

أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 264 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 201 محضرا عماليا، وبحث 3 شكاوى.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 89 عاملا من المسجلين بالمديرية، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية لـ 17 عاملا من المسجلين.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 16 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، فضلاً عن استلام 26 ملف الأجانب، أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 831 شكوى عمالية (فصل - مطالب) تم تسوية 168 شكوى منها وديا، وإحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية، و 64 أحيلت لجهات أخرى، و10 شكاوى أحيلت لمكتب التفتيش، وحفظ 116 شكوى، و 307 ما زالت تحت البحث والدراسة.