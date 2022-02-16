بدء التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، فى أعمال اختبارات التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف LRT، والتى انطلقت من محطة عدلى منصور بالقاهرة حتى العاصمة الإدارية الجديدة.





ونشرت الصفحة الرسمية للتليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، صورًا للتشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف. ويمتد مسار القطار الكهربائى LRT من "مدينة السلام- العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية"، بتكلفة 35 مليار جنيه، ويضم 19 محطة بطول 103 كم، والذى يسهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

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