لإسماعيلي ضيفاً على بيراميدز فى الدوري الممتاز

/679699/لإسماعيلي-ضيفا-على-بيراميدز-فى-الدوري-الممتاز

يستعد فريق بيراميدز لمباراته اليوم الأربعاء ضد نظيره الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب الدفاع الجوي ، في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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يخوض فريق بيراميدزضد الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبرقنوات on time sport

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الطرفين، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد ملعب الدفاع الجوي على لقاء ذهاب دور المجموعات بين بيراميدز، وأهلي طرابلس الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

تقدم الضيف أهلي طرابلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول في الدقيقة الواحده والعشرين، ليعطي فريقه الأفضلية طوال أحداث الشوط الأول.

بيراميدز يعود من بعيد امام أهلي طرابلس

عاد بيراميدز في الشوط الثاني في نتيجة المباراة بالتعادل، في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق إسلام عيسى، من خلال تسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أكد وليد الكارتي بالهدف الثاني والفوز بالمباراة، في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، من خلال إبراهيم عادل مر بشكل رائع جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية قابلها الكارتي بتسديدة من داخل منطقة الـ ٦ ياردات سكنت يمين المرمى.

تشكيل بيراميدز ضد أهلي طرابلس:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر- دونجا- محمد حمدي- أحمد سامي

خط الوسط: إسلام عيسي – عبدالله السعيد- وليد الكرتي – إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي.