/679702/أرقام-محمد-صلاح-ضد-إنتر-ميلان-قبل-مواجهة-اليوم

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته اليوم الأربعاء ضد إنتر ميلان الإيطالي، على ملعب “سان سيرو” ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خاض محمد صلاح مواجهات ضد انتر ميلان 5 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة وتسجيل 3 أهداف.

فيما في دوري أبطال أوروبا خاض محمد صلاح مواجهتين ضد انتر ميلان استطاع أن يحقق الفوز فيهم بتحقيق وسجل هدفين مقابل هدف في كل مباراة.

انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

بهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة الـ 54، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد بيرنلي

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون- فابينيو- كيتا

فى خط الهجوم: ماني- فيرمينو- صلاح

أحداث مباراة الريدز ضد ليستر سيتي

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.