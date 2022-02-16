عاجل- وزير الرى يكشف عن مسابقة جديدة لـ 240 وظيفة (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إذ تم تسليم القائمة النهائية للمرشحين لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لـ236 مهندسا اجتازوا بنجاح المسابقة المركزية التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام 2021.





وأكد الدكتور عبد العاطى حرص الوزارة على اتباع أفضل الممارسات فى اختيار المهندسين الجدد بالوزارة لتلبية إحتياجات العمل فى المرحلة الحالية وتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة، بشكل يتناسب مع الدور الكبير الذى تقوم به الوزارة فى المرحلة الحالية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث ومشروعات حماية الشواطىء والحماية من أخطار السيول وتأهيل المنشآت المائية وإعادة إستخدام المياه، متوجها بالشكر للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة

وأشاد وزير الموارد المائية والرى بمنظومة التقييم الإلكترونية التى استخدمها الجهاز فى إختيار أفضل العناصر المتقدمة التى تتمتع بالكفاءة والإنضباط، مضيفا أنه تم الإعلان مؤخرا عن مسابقة جديدة لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لـ240 مهندسا، ويتم التقديم لها خلال الفترة من 20 فبراير إلى 7 مارس 2022

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نفذ إجراءات المسابقة فى إطار تطبيق نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تم الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوم لإعطاء الفرصة للراغبين فى التقدم للمسابقة لتجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم للمسابقة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021 أونلاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز لتسهيل إجراءات تقديم المستندات، وأسفرت أعمال التقييم التى نفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له عن تأهل 266 متقدما للتصفيات النهائية وهى الامتحان الشفوى العلنى (المقابلة)، إذ نفذت اللجنة المشكلة وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والمشرفة على المسابقة التقييم الشفوى العلنى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الإدارة العامة بالجهاز بحضور 242 مرشحا لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة لتخصصات "مدنى وميكانيكا وكهرباء واتصالات وحاسب آلى" بالمستوى الوظيفى الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والرى.

جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بإمتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للإختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم فى التخرج فالأكبر سنا.