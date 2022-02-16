/679710/ترتيب-الدوري-المصري-2022-قبل-مواجهات-اليوم

يستعد فريق بيراميدز لمباراته اليوم الأربعاء ضد نظيره الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب الدفاع الجوي ، في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري 2022

1-الأهلي 19 نقطة

2-الزمالك 19 نقطة

3-سموحة 18

4-بيراميدز 17 نقطة

5-المصري 13

6-الاتحاد السكندري 13 نقطة

7-فاركو 12 نقطة

8-البنك الأهلي 11 نقطة

9-غزل المحلة 11 نقطة

10-الجونة 11 نقطة

11-سيراميكا كيوبترا 10 نقاط

12-انبي 10 نقطة

13-فيوتشر 9 نقاط

14-مصر المقاصة 8 نقاط

15-المقاولون العرب 7 نقاط

16-طلائع الجيش 6 نقاط

17-الأسماعيلي 3 نقاط

18-إيسترن كومباني 2 نقاط.

انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة أمس الإثنين، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

سموحة يعود بقوة ويسجل ثنائية

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.