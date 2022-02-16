دوت الخليج

تعيينات القوى العاملة بالجيزة

ويأتي ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 14591 راغب عمل ، وتوفير 120 فرصة عمل .

وأكد سعفان، أن المديرية قامت باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و 1729 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المتدرجين 204 متدرج في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

القوي العاملة: تعيين 4022 شابا بالجيزة

وتلقي وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 41 منشأة، وعمل حملة عادية ، وإعادة التفتيش 100 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً ، ومنح 3 تراخيص لمنشآت ، وبحث شكوتين.

وفي مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 264 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 201 محضراً عمالياً ، وبحث 3 شكاوى. وقال مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 89 عاملا من المسجلين بالمديرية ، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية لـ 17 عاملا من المسجلين. وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 16 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة ، فضلاً عن استلام 26 ملف الأجانب .

وتلقت المديرية 831 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 168 شكوى منها ودياً ، وإحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية ، و 64 أحيلت لجهات أخرى ، و 10 شكاوى أحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 116 شكوى ، و 307 ما زالت تحت البحث والدراسة .