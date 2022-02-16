وزيرتا التضامن والبيئة يبحثان استعدادات المشاركة فى مؤتمر التغير المناخى 

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء استعراض الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة الإسهامات التى قامت بها خلال الفترة الماضية، بما يشمل توليد الطاقة الحيوية، والبيوجاز، والمبانى الخضراء، والاقتصاد الأخضر، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وتدوير المخلفات، والتوعية البيئية، وإنشاء منصة تضم الجمعيات الأهلية الشريكة فى المجال، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأكدت الجمعيات أن مشاركة المجتمع المدنى هو بمثابة تأكيد على ثقة رئيس الجمهورية فى قدرات المجتمع المدنى وفى دوره الحيوى فى تنفيذ المشروعات القومية مما يساهم فى بناء الوطن والاستثمار فى الموارد البيئية والبشرية، وتشجع هذه الثقة تكاتف كافة منظمات المجتمع المدنى وشراكتها نحو تحقيق رؤية تنموية واحدة، من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنهم سيسخرون كافة إمكانياتهم العلمية والعملية من أجل المساهمة فى خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية.

ومن جانبها أبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها بالشراكة مع وزارة البيئة والشركاء من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، مشيرة إلى أن هذا العام يشهد حدثين من أكبر الأحداث المحلية، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وتزامناً مع إعلان السيد الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدنى.

وأفادت وزيرة التضامن أنه من الأهمية وضع رؤية موحدة لمساهمة المجتمع المدنى فى موضوعات الاستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر بضفته مسار من مسارات الخروج من الفقر.

وأضافت القباج أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية، تستطيع وزارة التضامن رصد الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة بتصنيفاتها المتعددة، كما أكدت أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية هو قطعاً له دور كبير فى الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان فى اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعى عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها.

كما أكدت القباج، أن التوعية المكثفة والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس فى إحداث التغيير الحقيقى فى اتجاهات المواطنين وفى تبنى سلوكيات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة والعمل على استقرار الظروف المناخية.

وأوضحت أنه من أجل تغيير ثقافة المجتمع نحو البيئة النظيفة والتنمية المستدامة، يجب أن يتم توجيه بعض الموارد لتمويل الجمعيات الأهلية نحو قضايا بيئية معينة، وإيجاد متطوعين فى الاستدامة البيئية، من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، وقد تم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية على جمع وتوثيق تجاربها لدى وزارة التضامن الاجتماعى، على أن يتم وضع مؤشرات محددة فى بداية هذا العام الميلادى، ثم يأتى ميعاد مراجعتها فى شهر يوليو 2022 قبل انعقاد الحدث الأكبر فى نوفمبر 2022.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية تنسيق الجهود بين وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى لتوحيد الرسالة المطروحة فيما يخص استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية هذا العام بمدينة شرم الشيخ، مشيرةً إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الأفراد بماهية التغيرات المناخية نظراً لعدم معرفة البعض بهذا المصطلح وعدم إدراكهم ما يجب فعله وما يجب تجنبه لمواجهة التغيرات المناخية التى باتت من أهم القضايا المؤثرة على حياة الأفراد والشعوب.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، أن هناك تداخلا فى العديد من الأنشطة الخاصة بين وزارتى البيئة والتضامن الإجتماعى وهو ما يحقق التكامل، حيث نجد المبادرة التى أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعى «بر أمان»، لحماية الصيادين وتوفير الأدوات الخاصة بهم لممارسة مهنتهم، تصب فى النهاية فى مصلحة البيئة، مؤكدة على أهمية نشر تكنولوجيا البيوجاز فى القرى المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية والمنزلية والحيوانية وتحويلها إلى وقود وسماد عضوى، مما يحقق عائدا اقتصاديا يسهم فى تحسين معيشة المواطن المصرى، ويعمل على تقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات، ومن ثم تقليل الانبعاثات التى تؤدى إلى التغيرات المناخية، والتى تعد أحد مساهمات وزارة البيئة فى مبادرة حياة كريمة التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشارت ياسمين فؤاد أيضاً خلال الاجتماع إلى أن العام الحالى هو عام المجتمع المدنى كما أطلق عليه رئيس الجمهورية، كما هو عام التغيرات المناخية نظراً لاستضافة مصر لمؤتمر الـCOP27، لذا فلابد أن يكون لدينا خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية كتحديد المشروعات التى تحقق التكيف مع التغيرات المناخية والمشروعات التى تساهم فى التخفيف من آثاره والعمل على تكرار الناجح منها وتعميمه فى أماكن أخرى، كما لابد من الاهتمام برفع الوعى بالممارسات السليمة التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية، والاهتمام بالحوار الوطنى الخاص بالتغيرات المناخية، بحيث لا يتوقف الهدف منه على رفع الوعى البيئى بل الإهتمام بالأفكار والمقترحات التى يتم طرحها لتنفيذ المناسب منها كلما أمكن، مع العمل على تحديد دور المجتمع المدنى فى جلسات الحوار الوطنى للمناخ ووضع خارطة الطريق له.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة قامت بخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية داخل المحميات الطبيعية خاصة المرأة المعيلة وذلك لدمج المجتمعات المحلية فى مسارات التنمية، من خلال استغلال الموارد الطبيعية للمحميات، فهم حراس للمحمية وفى نفس الوقت يحققون دخلاً اقتصادياً من خلال عرض منتجاتهم المحلية لمرتادى المحمية، حيث تراوحت الزيادة فى دخل تلك المجتمعات إلى ما بين 260%إلى 400%.

كما أشارت فؤاد إلى وجود الكثير من قصص النجاح التى قادتها عدد من الجمعيات الأهلية فيما يخص التغيرات المناخية، وتعد نماذج هامة يمكن عرضها خلال المؤتمر لإظهار مساهمات الجمعيات ودورها وإدراكها لقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض التى تستلزم مواجهتها والتعامل معها بكل حزم.

وشهد نهاية اللقاء الاتفاق على مجموعة من المحاور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة من أجل توحيد جهود الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، منها تقسيم الجمعيات إلى أكثر من مستوى وجمع الجمعيات التى تعمل فى قضية معينة فى صورة تكتلات كى تكون أكثر تأثيرًا، بالإضافة إلى جمع التجارب التى قامت بها الجمعيات الأهلية حول مائدة واحدة وتوثيقها مع جمع تجارب إضافية لجمعيات أخرى، وإعداد خطة مشتركة للتوعية بأهمية البيئة وتصنيفها جغرافيًا، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب المجتمع المدنى خارج مصر للتعرف على نجاح تلك التجارب فى هذا المجال.

وأخيراً تم الاتفاق على انعقاد مؤتمر موسع يضم جمعيات متنوعة فى أداءها وتخصصها البيئى وممثلة عن كافة محافظات الجمهورية لمراجعة التجارب الموثقة وللاطلاع على الخطة المشتركة لمساهمة المجتمع المدنى فى مجال استقرار التغيرات المناخية واستدامة التنمية.