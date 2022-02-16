نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2021 البحيرة (الرابط)

جدة - نرمين السيد - نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2021 البحيرة

وأوضح وفقا لبيان صحفى، أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 115826 طالب وطالبة حضر منهم 115269 طالب وطالبة ونجح منهم 87477 طالب وطالبة.

كما ٱعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99 ٪، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 4566 طالباً وطالبة، حضر منهم 4501 ونجح منهم 4451 طالباً وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2021 البحيرة

وفى ذات الصدد ٱعتمد الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم 37 طالب وطالبة حضر منهم 36 طالب وطالبة ونجح منهم 36 بنسبة نجاح 100 ٪.

هذا ويتقدم هشام آمنة محافظ البحيرة والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم لأبناءنا الطلاب بخالص التهنئة متمنين لهم دوام التفوق والنجاح.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى البحيرة من هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة منتصف العام للعام الدراسى 2021 /2022، تنتهى فى 17 فبراير 2022، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير الجارى ويستمر حتى 9 يونيو 2022.

نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2021 البحيرة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد فى 7 مايو 2022.