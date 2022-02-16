/679712/صدارة-بيرسي-تاو-تعرف-على-ترتيب هدافي-الدوري-المصري

انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة أمس الإثنين، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

بيرسي تاو الأهلي: 5 أهداف

جوب مابولولو الاتحاد: 5 أهداف

أحمد سيد زيزوالزمالك: 5 أهداف

محمود وادي بيراميدز 5 أهداف

محمد هلال البنك الأهلي 5 أهداف

علي معلول الأهلي: 4 أهداف

مروان حمدي سموحة 4 أهداف

شادي حسين سيراميكا كليوباترا 4 أهداف.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

سموحة يعود بقوة ويسجل ثنائية

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.

أحداث مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب

انتهت مباراة المقاولون العرب أمام فريق غزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز الهدف الأول لغزل المحلة محمد فتح الله في الدقيقة 54، بينما سجل اللاعب مامادو نياس في الدقيقة ال8 من احداث اللقاء.

يحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد سبعة نقاط.