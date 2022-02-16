/679715/مستشفى-راس-غارب-المركزى-تتسلم-اجهزة-طبية-مقدمة-من-دفعة-2001-شرطه

شهد صباح اليوم اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب، تسليم اجهزه طبية دعم المستشفى المركزى للمدينة فى اطار المسئولية والمشاركة المجتمعيه تبرعات مقدمة من دفعة 2001 شرطه والمساهمين.

دوت الخليج يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بالاهتمام بالمنظومة الصحية وتوفير افضل خدمة طبية للمواطنين. دفعة 2001 شرطة اجهزه طبية دعم للمستشفى المركزى وأضاف حامد قدمت دفعة 2001 شرطة اجهزه طبية دعم للمستشفى المركزى بالمدينة تنوعت بين ( عدد 2 جهاز مونيتور 5 وظيفه Comen - عدد 2 شفاط 10 لتر Cami - عدد 3 منظار حنجرى فايبر باكستانى كبار _ عدد 1 منظار حنجرى فايبر باكستانى أطفال – عدد 1 قياس صفراء David – عدد 1 ماكينة تبكيت ) وقدم رئيس المدينة جزيل الشكر لجميع المسؤلين بدفعة 2001 شرطه على دعمهم لاهالى مدينة راس غارب

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