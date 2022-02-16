محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.40 % 

/679717/محافظ-قنا-يعتمد-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بنسبة-نجاح-7540
اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .
دوت الخليج
وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالب وطالبة حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبج بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طالب و من حققوا النجاح 1256 طالب بنسبة نجاح بلغت 95.95 % ،بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالب بنسبة نجاح بلغت 100% .
العملية التعليمية بالمحافظة
وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .
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