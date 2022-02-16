/679723/السجن-3-سنوات-لمحصل-كهرباء-بقنا-وعزله-من-وظيفته-بتهمة-الاختلاس
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وحضور معتز حافظ، وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن 3 سنوات لمحصل كهرباء وعزله من الوظيفة، ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية للمبلغ المختلس.
دوت الخليج
تعود أحداث الواقعة إلى 2019 عندما تم ضبط محصل كهرباء مقيم ببندر قنا، بتهمة اختلاس أموالًا في حيازته بسبب وظيفته تقدر بـ383232 والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه من عملاء الشركة قيمة استهلاك فواتير الكهرباء، لإيداعها فى خزينة تلك الجهة، إلا أنه اختلسها لنفسه.
محكمة جنايات قنا
تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتى تحمل 7177 لسنة 2020 والمقيدة برقم 228 لسنة 2020 حصر عام أموال، والتى قضت بالسجن 3 سنوات للموظف، ورد المبلغ المختلس، وغرامة مساوية للمبلغ المختلس.
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