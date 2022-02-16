فحص ٤٠٠ شخص في قافلة طبية مجانية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

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وتأتي القوافل المجانية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وجرى تنفيذ قافلة بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ، تردد عليها ٤٠٢ شخص، وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان.

الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

كما جرى تحويل ٢٢ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لنحو ٧ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٢٠٣ تحليلات معملية وفحص ٦٠ حالة بالأشعة.