/679729/مجلس-الوزراء-يقدم-العزاء-في-وفاة-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-السابق

قدم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

دوت الخليج وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عن خالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وكل أعضاء الأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي وافته المنية صباح اليوم. وأكد عبد الرازق أن الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذى به، وتفاني في أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا. و تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالعزاء الى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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