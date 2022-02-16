عاجل- الحكومة تصدر بيانا حول توفير لقاحات كورونا فى الصيدليات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوفير لقاحات فيروس كورونا فى الصيدليات، وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة الصحة إلى نقاط التطعيم الثابتة فى محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة، والتى يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة فى الصيدليات، نظراً لظروف تخزينها التى تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف.

وتابعت: الفريق الطبى الموزع على تلك المراكز مُدرب على كيفية تلقيح المواطنين، بشكل آمن ومهنى، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين، مُشددةً على وجود رقابة دورية على كل مراكز تلقى اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.