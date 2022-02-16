مجلس الوزراء يقدم العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة...

قدم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عن خالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وكل أعضاء الأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.