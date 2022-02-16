رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار سعيد مرعي

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي وافته المنية صباح اليوم. وأكد عبد الرازق أن الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذي به، وتفاني في أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا. و تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالعزاء إلى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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