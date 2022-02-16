وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التهنئة لجمهور النادي الأهلي بعد حصول النادي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية. كما وجه منصور الشكر إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على جهوده المبذولة في النشاط الرياضي ودعم الأندية. فاز المستشار مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك المصري لدورة انتخابية جديدة، ليل الجمعة السبت، لمدة 4 سنوات قادمة رسميا وحتى عام 2025. وأعلنت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات نادي الزمالك فوز مرتضى منصور بمقعد الرئيس بعد منافسة مع أحمد سليمان وعمر هريدي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يوجه التهنئة لجمهور الاهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.