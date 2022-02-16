/679724/رغم-الخلافات-بينهما-حمو-بيكا-يروج-لمهرجان-صعبة-مع-عمر-كمال

فوجئ الجمهور صباح اليوم الأربعاء 16 فبراير، بترويج حمو بيكا لأغنيته الجديدة وهي مهرجان يحمل اسم صعبة، ولكن المفاجأة كانت في أن عمر كمال يغني معه المهرجان. ما دعى الجمهور يشك بأن خلافاتهم الفترة الماضية هي مجرد أكذوبة من أجل الدعاية للمهرجان الجديد.

دوت الخليج

مهرجان صعبة حمو بيكا وعمر كمال

ونشر حمو بيكا مهرجان صعبة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: " مهرجان " صعبة " حمو بيكا - عمر كمال - نور التوت - توزيع فيجو الدخلاوي 2022".

أزمة حمو بيكا الصحية

وعلى جانب آخر واجه حمو بيكا الفترة الماضية عدد من الأزمات أبرزها هو خلافه مع نقابة المهن الموسيقية، ومرضه بمرض الكورنز، وخرج في بث مباشر تحدث عن مرضه عقب خروجه من المستشفى حيث سقط آرضًا بعد حلقته مع قناة MBC مصر، وقال: " "أنا طالع أقولكم أن أنا الحمدلله بقيت أحسن من الأول، ولو أنا مسحت البوست اللي فات فبسبب كمية التنمر، المرض عمره ما يكون فيه تنمر، حابب أقول للناس اللي اتنمرت عليا دي حرية شخصية ليك وربنا ما يجبلك حاجة وحشة أصلًا إذا كان فيك أو في بيتك.. وحابب أشكر الناس اللي سألت عليا عشان أنتوا أنضف ناس، اللي بيحبني بيحبني من غير مقابل دا اللي معدنه أصلي وكويس.. واللي اتنمر عليا في شدتي حابب أقولك ربنا يسامحك وما أشوف فيك أي حاجة وحشة".

الجمهور يتنمر على حمو بيكا

وعن تعرض حمو بيكا للتنمر بسبب "كرشه" الكبير، قال في البث المباشر: " المرض اللي أنا فيه اللي معاه بينجى منه واللي مش معاه مبينجاش منه، هو أنت طلعت اتنمرت عليا عشان ايه عشان كرشي؟ ربنا ما يكتبها عليك يا عم، اللي جاي أحسن بإذن الله وطول ما أنتوا في ضهري أنا مكمل المشوار.. واللي قال ربنا ياخده يا عم أنا ربنا لما ياخدني هستريح والله أحسن ما أعيش مش عارف أخد حقي".