/679730/الشناوي-خارج-حسابات-الجهاز-الفني-لمباراة-الهلال-السوداني--وسلبية-مسحة-الطبية-للأهلي-قبل-السفر

يخصع محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من إصابة العضلة الخلفية وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق:" إن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس الثلاثاء جاءت سلبية”.

حقق موسيماني برونزية العالم مع النادي الأهلي في الأسبوع الماضي، وهي الثالثة في تاريخ النادي والثانية على التوالي للنادي ومع موسيماني، بجانب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وسوبرين إفريقي، وكأسين محليين.

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني في تصريحات عبر برنامج "إلتيمت سبورت شو" من خلال إذاعة "مترو إف إم" الجنوب إفريقية: "أنا محظوظ لوجود التكنولوجيا، لأننا حللنا مونتيري عبر اجتماع زووم ولكن لحظي الجيد كانت مسحتي سلبية قبل ساعتين من المباراة".

وأضاف: "لعبت في أوروبا ولكنني لم أر شيئًا مثل هذا، إذا لم تفز مع الأهلي بالدوري ودوري الأبطال والسوبر ولم تذهب إلى كأس العالم للأندية، فإنك سترحل، في الأهلي التعادل كارثة والخسارة جنازة، إنه شيء لم أره من قبل".

انتظام علي معلول في تدريبات الأهلي

شارك علي معلول، لاعب النادي الاهلي، في مران الفريق الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة الهلال السعودي بالإمارات، التي حقق خلالها الفريق الفوز برباعية نظيفة وتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية والثانية على التوالي.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.