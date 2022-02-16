موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الهلال السوداني

/679739/موسيماني-يعلن-قائمة-الأهلي-استعدادا-لمباراة-الهلال-السوداني

اعلن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الهلال السوداني، وذلك قبل السفر إلي السودان، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني

في حراسة المرمي: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء

خط الدفاع: ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني

خط الوسط: ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني .

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

حقق موسيماني برونزية العالم مع النادي الأهلي في الأسبوع الماضي، وهي الثالثة في تاريخ النادي والثانية على التوالي للنادي ومع موسيماني، بجانب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وسوبرين إفريقي، وكأسين محليين.

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني في تصريحات عبر برنامج "إلتيمت سبورت شو" من خلال إذاعة "مترو إف إم" الجنوب إفريقية: "أنا محظوظ لوجود التكنولوجيا، لأننا حللنا مونتيري عبر اجتماع زووم ولكن لحظي الجيد كانت مسحتي سلبية قبل ساعتين من المباراة".

وأضاف: "لعبت في أوروبا ولكنني لم أر شيئًا مثل هذا، إذا لم تفز مع الأهلي بالدوري ودوري الأبطال والسوبر ولم تذهب إلى كأس العالم للأندية، فإنك سترحل، في الأهلي التعادل كارثة والخسارة جنازة، إنه شيء لم أره من قبل".

انتظام علي معلول في تدريبات الأهلي

شارك علي معلول، لاعب النادي الاهلي، في مران الفريق الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة الهلال السعودي بالإمارات، التي حقق خلالها الفريق الفوز برباعية نظيفة وتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية والثانية على التوالي.