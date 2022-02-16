«لا خاب من استشار»..محلية النواب توجه هيئة الطرق بالرجوع لوزارة الداخلية عند إنشاء أي كباري ومحاور«صور وفيديو»

/679744/لا-خاب-من-استشارمحلية-النواب-توجه-هيئة-الطرق-بالرجوع-لوزارة-الداخلية-عند-إنشاء-أي-كباري-ومحاورصور-وفيديو

استعرض النائب أحمد السجيني، رئيس محلية النواب، الطلب المقدم منه بشأن أعمال إنشاء كوبري الكيلو 21 غرب الأسكندرية، موضحا أن الحكومة قررت إنشائه تسهيلا لخدمة المواطنين، مؤكدا أن الهيئة العامة للطرق والكباري نفذت إنشاء الكوبري دون الرجوع للشركاء الحقيقين" شركاء النجاح" من المحليات والإدارة العامة للمرور بالأسكندرية، مضيفا" مسألة ندفن راسنا فى الرمال ليست موجودة عندنا”.

دوت الخليج

إعامل إنشاء الكوبري الكيلو 21

ووجهت اللجنة الهيئة العامة للطرق والكباري عند اتخاذ اي قرار لانشاء محور أو كوبري يجب الرجوع لوزارة الداخلية، مضيفا" لا خاب من استشار".

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته، وأن محافظة الأسكندرية محافظة كبيرة المساحة والتعداد وبها العديد من الأعباء والإشكاليات، مشيرا إلى أن اللجنة اقرت فى المضبطة ان الهيئة ستشكل اللجنة من المرور والمحافظة لبحث تداعيات الامر.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الإسكندرية، بحضور المحافظ.

وطالب السجيني، الهيئة العامة للطرق والكباري، بضرورة التنسيق والتعاون فى انشاء مع الجهات المعنية عند اناتء الكباري والمحاور، لافتا إلى أن الابقاء على هذا الوضع اهدار اللمال العام وسوء تدبرسياسي، لافتا إلى استلامة لمقترح من المواطنين بشأن الكوبري.

وتابع السجيني أن القيادات الحالية لسيت مسئولة عن الكوبري، لافتا غلى إنشائة فى عام 2018.

حيث تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: علي الدسوقي، وعمر الغنيمي، ومحمد إسماعيل، وهدي عبد الستار،أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهني، هالة أبو السعد، ومني عمر، ومحمود قاسم، واحمد الشريف، ومحمد جبريل، وأبو العباس فرحات، بشأن الطرق والكباري، والصف الصحي، وتوفير سكن لـ 17 أسرة”.