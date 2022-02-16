جدة - نرمين السيد - وأصدر المجلس قرارات عدة فى اجتماعه الأسبوعى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. جاء ذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى إطار الحرص على تدعيم الجامعات بالتخصصات اللازمة لإثراء العملية التعليمية وتقليل الاغتراب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- كلية إعلام جديدة.. الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.