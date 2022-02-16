عاجل- قرار حكومى بشأن عملات جديدة.. فئة جنيه و5 و10 (ذهب وفضة)

جدة - نرمين السيد - وأصدر المجلس قرارات عدة فى اجتماعه الأسبوعى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات مجلس الوزراء، بشأن إصدار عملات تذكارية من الذهب، فئة الجنيه الواحد، ومن الفضة فئات (الجنيه الواحد، الجنيهات الخمسة، الجنيهات العشرة) تحمل شعار العائلة المقدسة فى مصر.
وكذا إصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيهات الخمسة، بمناسبة الاحتفال بمرور 5 أعوام على إنشاء اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات.
- وأيضاً إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب، فئة الجنيه الواحد، وعملات تذكارية من الفضة، فئة (المائة، الخمسون) جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاماً على إنشاء الشركة الوطنية "مصر للطيران".
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