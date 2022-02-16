عاجل- أبرزها بشأن شقق بديل العشوائيات.. 8 قرارات مهمة للحكومة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وجاءت قرارات الحكومة خلال اجتماع اليوم، كما يلى:

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاقد، لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، فى إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" لسكان هذه المناطق، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وشمل التعديل المواد الخاصة بشروط التعيين فى وظائف المُعلمين بالأزهر الشريف، وكذا آلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، إلى جانب إجازة التعيين بمنصب "شيخ معهد" و"وكيل معهد"، بالمعاهد الابتدائية الأزهرية لحملة دبلوم المعلمين، وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر، وتمت الموافقة، مع الأخذ فى الاعتبار ملاحظات الأزهر الشريف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بشأن اتفاقين لتمويل برنامج (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام)، بين جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 360 مليون دولار أمريكى لكل اتفاق، بما يستهدف دعم الموازنة العامة لصالح وزارة المالية بمصر، من خلال تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتعزيز استدامة النظام المالى الكلى، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز إدماج المرأة فى الاقتصاد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمسطا، بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان، ناحية محافظة بورسعيد، من الأراضى التى تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص مساحة 2476.40 فدان من بينها المساحة المشار إليها، لصالح محافظة بورسعيد، لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية واللوجستية، نقلاً من الأراضى التى تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى، وتمت الموافقة على الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى وردت بشأن التزام الجهة المنقول إليها الولاية، بتعويض أى مُضارين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات أراض لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة وتنفيذ توسعات صوامع تخزين، وهى: مساحة 4.4 فدان ناحية الترامسة بمحافظة قنا، ومساحة 8.79 فدان ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، ومساحة 16.76 فدان ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية.

وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، بتسوية عدد 30 منازعة بين الجهات الحكومية.

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال تأثيث المقار بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار دعم توطين الصناعة الوطنية فى تنفيذ هذا المشروع الحضارى المميز.