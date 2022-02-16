عاجل- الحكومة توافق على إزالة عقارات بمصر القديمة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأصدر المجلس قرارات عدة فى اجتماعه الأسبوعى. ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القاهرة على تنفيذ أعمال إزالة العقارات والأنشطة التجارية بمناطق فى نطاق حى مصر القديمة. يأتى ذلك لصالح تنفيذ مشروعات قومية ترتبط بخطة الدولة نحو تطوير مناطق القاهرة لإعادة رونق العاصمة ومظهرها الحضارى.

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