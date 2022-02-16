محلية النواب تستنكرغياب رئيس هيئة الطرق والكباري:« هذه مؤسسة إما أن نحترمها أو نقفلها»«فيديو وصور»

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أستنكر النائب احمد السجيني، رئيس محلية النواب، غياب رئيس الهيئة العامةللطرق والكباري، عن حضور أجتماع اللجنة اليوم، خاصة بعد مطالبة اللجنة بحضوره فى خطاب رسمي، ذلك لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة الأسكندرية، وبحضور اللواء محمد الشريف المحافظ.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الإسكندرية.

إشكاليات إنشاء الكوبري الكيلو 21 بالأسكندرية

وقال رئيس محلية النواب، أن الحكومة قررت إنشاء كوبري الكيلو 21 غرب الأسكندرية، تسهيلا لخدمة المواطنين، مؤكدا أن الهيئة العامة للطرق والكباري نفذت عملية إنشاء الكوبري دون الرجوع للشركاء الحقيقين" شركاء النجاح" المحليات والإدارة العامة للمرور بالأسكندرية، مضيفا" مسألة ندفن راسنا فى الرمال ليست موجودة عندنا.

ووجهت اللجنة الهيئة العامة للطرق والكباري عند اتخاذ اي قرار لانشاء محور أو كوبري يجب الرجوع لوزارة الداخلية، مضيفا" لا خاب من استشار".

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته، وأن محافظة الأسكندرية محافظة كبيرة المساحة والتعداد وبها العديد من الأعباء والإشكاليات، مشيرا إلى أن اللجنة اقرت فى المضبطة ان الهيئة ستشكل اللجنة من المرور والمحافظة لبحث تداعيات الامر.

وطالب السجيني، الهيئة العامة للطرق والكباري، بضرورة التنسيق والتعاون فى انشاء لهذه الجهات، لافتا إلى أن الابقاء على هذا الوضع اهدار اللمال العام وسوء تدبرسياسي، لافتا إلى استلامة لمقترح من المواطنين بشأن الكوبري. وتابع السجيني أن القيادات الحالية لسيت مسئولة عن الككوبري، لافتا غلى إنشائة فى عام 2018.