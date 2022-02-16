أشرف زكي يُعيد مسرحيات الزمن الجميل بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

/679748/أشرف-زكي-يعيد-مسرحيات-الزمن-الجميل-بحضور-إيناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة

يستعد مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بالهرم، لاستقبال جمهورعرض «المسرح وحشنا»، وأولهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناسعبد الدايمم، وعدد من نجوم الفن في مصر.

دوت الخليج يرصد عرض مسرحية من إخراج نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

أشرف زكي يقدم عرض المسرح وحشنا

قام نقيب المهن التمثيلية الدكتورأشرف زكي بإخراج عرض مسرحي يحمل اسم «المسرح وحشنا»، وتأتي هذه التسمية توضيحًا لمحتوى العرض، من إحياء عددمن المسرحيات القديمة التي علقت في وجدان المشاهد المصري قبل ذهنه، ومن بينها: سيدتي الجميلة، إلا خمسة، هالة حبيبتي ومسرحية المشاغبين.

أبطال عرض المسرح وحشنا

يتشارك في بطولة عرض المسرح وحشنا، عدد طلاب العهد العالي للفنون وخريجيه، من بينهم: خالد أنور، ميرنا نادي، عبد العزيزعلي، نغم صالح ومازن جمال عبد الناصر، وجسدوا أبطال مسرحيات الزمن الجميل، حيث يجسد خالد أنور شخصة عادل إمام في مدرسة المشاغبين "بهجت الأباصيري", ونغم صالح تجسد شويكار في سيدتي الجميلة، ويقدمون الأغاني والاستعراضات التي ضمَّتهاهذه العروض المسرحية، مما يزيد عرض «المسسرح وحشنا» ثراءًا.

موعد عرض المسرح وحشنا

أعلن المشاركون في عرض «المسرح وحشنا»، من بينهم مخرج العرض نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عن موعد العرض، حيث أنهم سيقدمون العرض لأول مرة غدًا الخميس 17 يناير، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومجموعة من النجوم والفنانين، إلى جانب الجمهور العام.

وزيرةالثقافة ونقيب الممثلين في افتتاح برنامج الدوم

شاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم ويزيرة الثقافة، في الحفل الإفتتاحي لبرنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، بفقرة موسيقية، عزفت فيها على آلة الفلوت، التي طالما أشتهرت بها، إلى جانب حضورها الرسمي كوزيرة للثقافة وداعم أساسي لهذا البرنامج.

كما حضر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية هذا الحفل، وقال أن برنامج الدوم هو فرصة حقيقية لكل المواهب المشاركة فيه، للخروج للنور والتعلم من خبرات المدربينولجنة التحكيم، ويجب استغلالها أحسن استغلال.

برنامج الدوم

برنامج الدوم هو برنامج مصري ضخم، يعمل على اكتشاف مواهب الشباب المصري من كل المحافظات، وتعريف الناس بهم، وذلك في مجالات التمثيلوالغناء، وغيرها من مجالات الفنون، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.