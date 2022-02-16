/679750/المحكمة-الدستورية-العليا-تنعى-رئيسها-السابق-المستشار-سعيد-مرعي

نعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، وفاة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بأحد المستشفيات بعد صراع طويل مع مرض عضال.

دوت الخليج

وأشادت المحكمة الدستورية العليا - في بيان لها - بالراحل المستشار سعيد مرعي، بوصفه قاضيا دستوريا جليلا وعالما كبيرا، أثرى بأحكامه وفقهه القضاء الدستوري في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من 40 عاما، مؤكدة أنها فقدته برحيل رئيسها السابق علما من أعلام العدالة، ورمزا من رموزها ومثالا يحتذى به في وطنيته وإخلاصه للدولة المصرية.

هذا ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي وافته المنية صباح اليوم. أكد عبد الرازق أن الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذى به، وتفاني في أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.

رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق

و تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالعزاء الى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.