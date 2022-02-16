/679754/أبو-العينين-ينعي-المستشار-الجليل-سعيد-مرعي-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-السابق

نعي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المستشار الجليل سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا – الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض .

دوت الخليج

وتقدم وكيل مجلس النواب في برقية عزاء بخالص التعازي لعائلة الفقيد والأسرة القضائية مؤكدا أن الفقيد صاحب سيرة طيبة مثلت حياته نموذجًا فى العطاء والإخلاص لخدمة وطنه ورسالته القضائية، حيث فقدت مصر قيمة قضائية وقانونية كبيرة ومثالاً للقاضي الذي أفني حياته فى خدمة العدالة . داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

أبو العينين ينعي المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

هذا ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي وافته المنية صباح اليوم. أكد عبد الرازق أن الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذى به، وتفاني في أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.

رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق

و تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالعزاء الى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.