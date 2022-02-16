وزير الزراعة يبحث مع وفد البنك الدولى استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع وفد مجموعة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمى للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (cop27) خلال العام الجارى.





تناول الاجتماع التعاون مع البنك الدولى فى إعداد تقريرين حول تأثير التغيرات المناخية على المياه والزراعة تمهيدا لعرضهما على القمة.. كما تناول التعاون فى مجال بناء القدرات والتدريب والدعم الفنى.

واستعرض القصير الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل التكيف مع المناخ من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور تتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك المشروع القومى لتطوير نظم الرى، بالإضافة إلى استحداث أساليب جديدة للزراعة ومكافحة الآفات واستخدام الميكنة الحديثة فى الحصاد وكذلك تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية ‏والتحول الرقمى وغيرها من الأمور التى تسهم فى تقليل نسبة التلوث والانبعاثات الحرارية.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة فى مجال سلامة الغذاء من أجل إنتاج غذاء صحى وآمن وخالى من المبيدات.. كما اعتمدت قطاع الزراعة من ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية.

‏من ناحيتها، استعرضت سليمان مستجدات التقرير الذى يعده البنك الدولى بالتعاون مع 25 دولة من بينها مصر بشأن آثار التغيرات المناخية وسبل مكافحتها، مؤكدة أن البنك يدعم مشروعات قطاع الزراعة، ويسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجهها للتأقلم مع التغيرات المناخية.