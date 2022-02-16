جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن العالم يشهد فترة اضطرابات وهناك موجة تضخم عالية بلغت نسبتها 5.5%، مشيرا إلى أن الحكومة تسير بخطوات جيدة فى مواجهة موجات التضخم بعد جائحة كورونا.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الشحن عالميا العامل الرئيسى لزيادة معدل التضخم، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفير كل السلع فى ظل أزمة كورونا.
وأكد أن زيادة الأسعار عالميا تؤثر على الأسعار المحلية وخصوصا الوقود، لافتا إلى أن أسعار الوقود لدينا ارتفعت بنسبة 9% فقط مقارنة بـ 54% عالميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مدبولى: نسبة نمو الاقتصاد تتجاوز 6% العام المالى الحالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.