بطريرك الكاثوليك يرأس صلاة جنازة الأنبا يوحنا قلته

جدة - نرمين السيد - حضر صلاة القداس، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، وبحضور وفود من الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة والإنجيلية والرهبانيات المختلفة. تقام الصلاة فى كاتدراية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر. وتستقبل الكنيسة العزاء فى السادسة مساء اليوم الأربعاء.

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