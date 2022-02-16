عاجل - مدبولى: المواطن لم يشعر بأى نقص فى السلع الأساسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل بجهل هائل لتوفير كل السلع وعدم وجود نقص بها فى الأسواق.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة لم تشعر المواطن بوجود أى نقص بالسلع الأساسية، مشيرا إلى أن الدول ستعمل على إدخال مساحات كبيرة لأراضى الرقعة الزراعية خلال عامين لتحيق الأمن الغذائى.