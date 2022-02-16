جدة - نرمين السيد - نعت وزارة الداخلية ببالغ الحزن والآسى، المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، والذى كان رمزا رفيعا للعدالة وقيمة عظيمة للقضاء المصرى الشامخ.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية تنعى المستشار سعيد مرعى: قيمة عظيمة للقضاء المصرى الشامخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.