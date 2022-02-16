عاجل- مدبولى: تجريم التعديات على الأراضى الزراعية قانونا بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الاستمرار فى التعدى على الأراضى الزراعية يعرقل مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الدولة ستواجه التعديات على الأراضى الزراعية بكل صرامة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية ستجرم قانونًا بشكل كامل وستواجه بحزم.