جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الاستمرار فى التعدى على الأراضى الزراعية يعرقل مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الدولة ستواجه التعديات على الأراضى الزراعية بكل صرامة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية ستجرم قانونًا بشكل كامل وستواجه بحزم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مدبولى: تجريم التعديات على الأراضى الزراعية قانونا بشكل كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.