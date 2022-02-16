الرئيس السيسى لشركة جون كوكريل البلجيكية للصناعات الدفاعية: نتطلع لتعميق التعاون

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة، معرباً في هذا الصدد عن التطلع لتعميق التعاون بين البلدين الصديقين خاصةً في ضوء الإنتاج المتميز لشركة "جون كوكريل" في مجال الصناعات الدفاعية وما يمثله ذلك من دعم قدرات مصر في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان لوك مورانج، الرئيس التنفيذي لشركة "جون كوكريل" البلجيكية للصناعات الدفاعية، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسى في بروكسل، وبحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصري في بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "مورانج" أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص شركة "جون كوكريل" على التعاون مع مصر، خاصةً في ظل أهمية دورها في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن الدور المصري البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.