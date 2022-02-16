/679760/مدبولي-نسبة-النمو-في-في-الربع-الثاني-من-العام-الحالي-وصلت-إلى-83

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء ، انه تم عرض نسبة النمو للاقتصاد المصري للعام المالي العالي، موضحا نسبة النمو في في الربع الثاني من العام الحالي وصلت إلى 8.3 %.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، مونها ان متوسط نصف النمو من العام الحالي وصل إلى 9% وهو رقم يوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتسارع عمليات النمو ، حيث ان هذه الارقام تقارن بالارقام التي مرت على العام السابق له.

مدبولي: نسبة النمو في في الربع الثاني من العام الحالي وصلت إلى 8.3 %

وتابع رئيس مجلس الوزارء انه مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام، سوق نتجاوز هذه النسبة، حيث العمل على انخفاض فى معدلات البطالة، ويزادة فرص العمل المتاحة بشكل جيد.

العالم يشهد أزمات متفاقمة لم يشهدها منذ 100 عام

واستطرد مدبولي: يعاني العالم من قضية التضخم بسبب الاضرابات التي يشهدها من ازمات وقلاقل عالمية وجوائح صحية قائلا:" ما نشهده هذه الاونة لم يشهده العالم منذ 1000 عام".