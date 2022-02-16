/679770/مصطفى-مدبولي-ادخال-مساحات-جديدة-للرقعة-الزراعية-خلال-عامين-ونصف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، أن النمو السكاني التي التي تشهده الدولة المصرية، يتطلب مضاعفة جهودها حتى يتم تقليل الفجوات وذلك من خلال الاستثمارات والمشروعات".

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وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفي :" من المحزن ان تقوم الدولة بجهود كبير في اطار الحفاظ علىة الاراضي الزراعية من استثمارات بملايين الدولارات من اجل اعادة تدوير المياه، ونجد مواطنين يقوموا بالتعدب على الاراض المصرية".

مصطفى مدبولي: ادخال مساحات جديدة للرقعة الزراعية خلال عامين ونصف

واكمل رئيس مجلس الوزارء :" الاف الافدنة تضيع على الدولة المصرية، وبالتالي اصبح الموضوع امن قومي مما يتطلب عقاب شديد على المخالفين".

مصادرة المخالفات بشان التعدي على الاراضي الزراعية

وحذر رئيس مجلس الوزراء من يقوما بالتعدي على الاراضي الزارعية قائلا:" سوف يتم مصادرة المخالفات وتجريم هذه الافعال بشكل يضمن عدم التعدي على أي منها.. ولكن يجب ان يكون هناك تعاون من قبل المواطنين والتزامهم بالامر".

ولفت رئيس مجلس الوزارء إلى أنه سوف يتم ادخال مساحات جديدة للرقعة الزراعية خلال عامين ونصف.