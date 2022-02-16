/679775/الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يتابع-مع-الشركات-البلجيكية-التعاون-في-مجال-الصناعات-الدفاعية

"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جان لوك مورانج، الرئيس التنفيذي لشركة "جون كوكريل" البلجيكية للصناعات الدفاعية، وذلك بمقر إقامة سيادته في بروكسل، وبحضور السيد الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسيد السفير المصري في بروكسل".

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة، معرباً سيادته في هذا الصدد عن التطلع لتعميق التعاون بين البلدين الصديقين خاصةً في ضوء الانتاج المتميز للشركة في مجال الصناعات الدفاعية وما يمثله ذلك من دعم قدرات مصر في هذا المجال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مع الشركات البلجيكية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

من جانبه؛ أعرب السيد "مورانج" عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرص شركة "جون كوكريل" على التعاون مع مصر، خاصةً في ظل أهمية دورها في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن الدور المصري البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

هذا وعلق الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، على زيارة الرئيس السيسي الهامة للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي، منوها ان الرئيس السيسي سيعتزم على التركيز على كافة الموضوعات التي تهم القارة الافريقية.

خبير علاقات دولية: حجم التجارة بين مصر وبلجيكا يصل إلى 1.5 مليار دولار

وتابع سمير خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن العلاقات المصرية البلجيكية قوية جدا، حيث أنه قائمة منذ عام 1905، وتم الاحتفال على مرور مائة عام على هذه العلاقات المتأصلة، مشيرا إلى أن التعاون الكبير في المحالات الهامة، مثل التجارة والتي يصل حجمها إلى مليار ونصف المليار دولار سنويا بين البلدين، إضافة إلى المشروعات العملاقة بين البلدين.

وتابع خبير العلاقات الدولية أنه يوجد تعاون في ان تكون هناك شراكة بين الموانيء البلجيكة ومواني قناة السويس، كما يتم العل على المشاركة في تأسيس المتحف المصري القديم.