ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم.. بالاسم ورقم الجلوس

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أعلنت مديرية التربية والتعليم منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بعد أن اعتمدها محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بنسبة نجاح بلغت ٧١.٤٪. دوت الخليج لامكانية الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 بمحافظة الفيوم ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنـــا

دوت الخليج كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أنه من المقرر أن يتم تسليم نسخة خطية من نتيجة الشهادة الإعدادية إلى كافة مدارس المحافظة ابتداء من غد الخميس. امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة ، بلغ 68 ألفا و634 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 256 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 502 طالب موزعين على لجنتين رئيسيتين، بينما يبلغ عدد طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع 39 طالب موزعين على لجنتين فرعيتين، و9 طلاب لمدارس النور للمكفوفين في لجنة واحدة.

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